Halkbank, Brezilyalı Smaçör Yoandy Leal ile Anlaştı

Halkbank, Kadrosunu Güçlendiriyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Küba asıllı Brezilyalı tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

36 Yaşında Yeni Bir Başlangıç

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Leal'ın başkent temsilcisine katıldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncu, son olarak Rusya'da Lokomotiv forması giymişti.

Kariyerindeki Başarıları

Yoandy Leal, kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası kupa kazanmış bir oyuncudur. Ayrıca, Brezilya Milli Takımı ile birlikte dünya şampiyonluğu yaşadı. 2022 Dünya Şampiyonası'nda en iyi dış smaçör seçilmiş olması, onun yeteneklerini gözler önüne seriyor.