Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Başarıyı Elde Etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini ile karşılaştı. Perugia kentindeki Barton Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu mücadelede Halkbank, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Set Sonuçları

Maçta set sonuçları şu şekildeydi:

1. Set: 28-26

2. Set: 14-25

3. Set: 15-25

4. Set: 25-18

5. Set: 15-12

D Grubu'nda liderliği daha önce garantileyen Sir Sicoma Monini, bu sonuçla birlikte turnuvaya çeyrek finale yükseldi. Ancak, Halkbank, grubundaki bu tek yenilgi ile birlikte 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırayı alarak play-off turuna adını yazdırdı.

Play-Off Turunun İlk Rakibi: Power Volley Milano

Başkent temsilcisi Halkbank, play-off turunda İtalya'nın Power Volley Milano takımıyla mücadele ederek, şampiyonluk hayalini sürdürecek.