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Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sir Sicoma Monini'yi 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 01:38
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Başarıyı Elde Etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini ile karşılaştı. Perugia kentindeki Barton Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu mücadelede Halkbank, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Set Sonuçları

Maçta set sonuçları şu şekildeydi:

  • 1. Set: 28-26
  • 2. Set: 14-25
  • 3. Set: 15-25
  • 4. Set: 25-18
  • 5. Set: 15-12

D Grubu'nda liderliği daha önce garantileyen Sir Sicoma Monini, bu sonuçla birlikte turnuvaya çeyrek finale yükseldi. Ancak, Halkbank, grubundaki bu tek yenilgi ile birlikte 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırayı alarak play-off turuna adını yazdırdı.

Play-Off Turunun İlk Rakibi: Power Volley Milano

Başkent temsilcisi Halkbank, play-off turunda İtalya'nın Power Volley Milano takımıyla mücadele ederek, şampiyonluk hayalini sürdürecek.

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