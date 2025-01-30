Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a Yükseldi

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Başarıyı Elde Etti
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Monini ile karşılaştı. Perugia kentindeki Barton Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu mücadelede Halkbank, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Maçın Set Sonuçları
Maçta set sonuçları şu şekildeydi:
- 1. Set: 28-26
- 2. Set: 14-25
- 3. Set: 15-25
- 4. Set: 25-18
- 5. Set: 15-12
D Grubu'nda liderliği daha önce garantileyen Sir Sicoma Monini, bu sonuçla birlikte turnuvaya çeyrek finale yükseldi. Ancak, Halkbank, grubundaki bu tek yenilgi ile birlikte 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırayı alarak play-off turuna adını yazdırdı.
Play-Off Turunun İlk Rakibi: Power Volley Milano
Başkent temsilcisi Halkbank, play-off turunda İtalya'nın Power Volley Milano takımıyla mücadele ederek, şampiyonluk hayalini sürdürecek.