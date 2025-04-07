Halkbank Erkek Voleybol Takımı'na Radostin Stoychev İkinci Kez Başantrenör Oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü olarak Bulgar Radostin Stoychev ile anlaştı. Kulüp resmi açıklamasında, Stoychev'in 2013-2014 sezonunda Halkbank'ı çalıştırdığına ve o sezon Süper Kupa, Türkiye Kupası ile Türkiye şampiyonluğu kazandığına vurgu yapıldı.

Ayrıca, o dönemde CEV Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek Türk voleybol tarihinde bir ilke imza atan Stoychev'in, tekrar Halkbank'la çalışacak olması taraftarları heyecanlandırıyor.

55 yaşındaki Stoychev, voleybol kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası ile büyük başarılara imza atmıştır. Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselmeyi başaran Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.