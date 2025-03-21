Halkbank'ın CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan Sir Sicoma Monini ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:04
Halkbank'ın CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, heyecan dolu CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile mücadele edecek.

Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonu için geri sayım başladı. Yarı final eşleşmeleri de bugün netleşti.

İtalyan takımlarından Sir Sicoma Monini, çeyrek finalde Mint Vero Volley takımını mağlup ederek Halkbank ile eşleşme hakkı kazandı. Turnuvanın diğer yarısında ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie karşı karşıya gelecek.

Takımımızın yarı finaldeki bu zorlu mücadelesi, voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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