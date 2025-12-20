Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Finali Denizli'de

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanı için Denizli'de buluşuyor.

Organizasyon 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek Finaller ve Dörtlü Final Eşleşmeleri

Çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüyle 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finali geçen takımlar, Dörtlü Final için Denizli'de karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'de; lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi, ve lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi final bileti için mücadele edecek.

Kura Çekimi

Turnuva kura çekimi 23 Aralık 2025 Salı günü saat 13.00'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

