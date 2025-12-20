DOLAR
Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Beşiktaş'ın Tiago Djalo'su, Rizespor maçında 82. dakikada sarı kart görüp cezalı duruma düştü; Beşiktaş 1-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:19
Maç ve oyuncu gelişmesi

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, Çaykur Rizespor maçında 82. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti.

Djalo, bu sezon ligde Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Mücadeleye 11’de başlayan Djalo, 90 dakika sahada kaldı ve ligde ikinci yarıda oynanacak Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

