Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Maç ve oyuncu gelişmesi

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, Çaykur Rizespor maçında 82. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti.

Djalo, bu sezon ligde Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Mücadeleye 11’de başlayan Djalo, 90 dakika sahada kaldı ve ligde ikinci yarıda oynanacak Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

