Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 2 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Maç ve seri değerlendirmesi

Siyah-beyazlılar ligde daha önce 15. haftada sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmış, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalarak galibiyete hasret kalmıştı.

Bu sonuçla Beşiktaş, iki maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı ve ligdeki üç puanı hanesine yazdırdı.

