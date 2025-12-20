Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı

Trendyol Süper Lig 17. hafta

Beşiktaşın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, sahasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor ağlarını sarsarak bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 1-0 kazanırken, maçın tek golünü Rashica attı.

Bu sezon 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadar tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne’ye karşı kaydetmişti. Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Milot Rashica, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ’IN KOSOVALI OYUNCUSU MİLOT RASHİCA, ÇAYKUR RİZESPOR AĞLARINI SARSARAK BU SEZON SÜPER LİG’DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI.