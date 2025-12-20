DOLAR
Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı

Milot Rashica, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:19
Trendyol Süper Lig 17. hafta

Beşiktaşın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, sahasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor ağlarını sarsarak bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 1-0 kazanırken, maçın tek golünü Rashica attı.

Bu sezon 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadar tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne’ye karşı kaydetmişti. Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Milot Rashica, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

