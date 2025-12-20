DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.777.026,91 -0,26%

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek evinde 4 maç sonra galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:16
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Kartal sahasında kazandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek iç sahada 4 maç sonra galibiyet sevincini yaşadı.

Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe’de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamamıştı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Dolmabahçe’deki son galibiyetini Kocaelispor karşısında elde etmişti.

BEŞİKTAŞ, ÇAYKUR RİZESPOR’U MAĞLUP EDEREK İÇ SAHADA 4 MAÇ SONRA GALİBİYET ALDI.

BEŞİKTAŞ, ÇAYKUR RİZESPOR’U MAĞLUP EDEREK İÇ SAHADA 4 MAÇ SONRA GALİBİYET ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta
2
Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig'de kritik eşitlik
3
Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı
4
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet
5
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı
6
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta
7
Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025