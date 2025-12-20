Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Kartal sahasında kazandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek iç sahada 4 maç sonra galibiyet sevincini yaşadı.

Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe’de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamamıştı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Dolmabahçe’deki son galibiyetini Kocaelispor karşısında elde etmişti.

