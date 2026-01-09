Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray 66-64 ile Emlak Konut'u Geçti

Denizli'de Dörtlü Finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:39
Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 ile mağlup etti. Maç Pamukkale Üniversitesi salonunda oynandı.

Maç Özeti

Karşılaşma başından sonuna kadar çekişmeli geçti. 1. periyot 20-19 Galatasaray lehine tamamlandı, devre 37-36 ile Galatasaray üstünlüğüyle geçildi ve final skoru 66-64 oldu.

Hakemler ve Salon

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Kadro ve Teknik Kadro

Galatasaray: Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Gökşen Fitik 6, Ayşe Cora Yamaner 8, Awak Kuier 34, Kamiah Smalls, Sude Yılmaz 5, Sehernaz Çidal 7, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Marine Johannes 23. Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Emlak Konut: Ferda Yıldız 1, Jessica Thomas 3, Victoria Macaulay 20, Berfin Sertoğlu 22, Astou Ndour 45, Günesh Karaoğlan, Ceren Akpınar 5, Antonia Delaere 8, Zeynep Çelik 9, Melek Uzunoğlu 10, Petra Holesinska 13, Gizem Başaran Turan 15. Başantrenör: Murat Alkaş

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

