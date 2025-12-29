DOLAR
Isparta32spor’da Ümit Bozkurt Dönemi Başladı — TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta32spor, ara transferde Ümit Bozkurt ile anlaşarak teknik direktörlüğe getirdi. Yönetim hedefte kararlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:19
Isparta32spor’da Ümit Bozkurt dönemi resmen başladı

Isparta32spor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sürdürdüğü teknik direktör arayışını sonuçlandırarak ara transfer döneminde Ümit Bozkurt ile anlaşmaya vardı.

Takımda son gelişmeler

Sezona Bülent Akan yönetiminde başlayan Isparta32spor, alınan sonuçların ardından Akan ile yollarını ayırmıştı. Yönetim daha sonra Şaban Yıldırım ile sözleşme imzaladı; ancak Yıldırım ile de ilk yarının bitimine iki hafta kala vedalaşıldı.

Yeni teknik adam: Ümit Bozkurt

Kulüp, ara transfer döneminde yürütülen görüşmeler sonucunda deneyimli çalıştırıcı Ümit Bozkurt ile el sıkıştı. Bozkurt, teknik direktörlük kariyerinde Etimesgut Belediyespor, Vanspor ve İskenderunspor gibi takımlarda görev yaptı.

Yönetimden açıklama

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan atamayla ilgili olarak hedeften sapmadıklarını ve yola kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Isparta32spor'da yeni dönem, takımın sezon hedeflerine ulaşma çabası içinde başlıyor.

