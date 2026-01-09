Okan Buruk: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Çok Çekişmeli Geçecek

Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının saha içi rekabetinin yüksek, dışarıda dostane bir gece olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:02
Okan Buruk: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Çok Çekişmeli Geçecek

Okan Buruk: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Çok Çekişmeli Geçecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacakları Galatasaray-Fenerbahçe maçının çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Basın toplantısında mesajlar

Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen ortak basın toplantısında, Fenerbahçe ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirtti. "Bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamamıştık. Gerçekten şu anda bir arada olduğumuz için Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim," dedi.

Buruk, maçın sadece saha içi bir final olmadığını vurgulayarak, "Sadece bir final oynamıyoruz. Bu sene sahadaki rekabetin çok yüksek olduğu ama dışarıdaki dostluk, birliktelikle vereceğimiz mesajların önemli olduğu bir yoldan geçiyoruz. Dışarıdaki insanların tepkilerine çok fazla yol açmadan bu rekabetin saha içinde devam etmesi en büyük dileğim. Yarın da böyle bir maç olacak. İnşallah güzel bir maç olsun," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Yarı finallerde bunu gördük. İki finali hak eden takım karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan olan sadece kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Psikolojik anlamda avantaj olarak faydasını görüyorsunuz. Burada dostluk içerisinde Olimpiyat Stadyumu’nda güzel bir gece olsun. En büyük dileğim bu" şeklinde konuştu.

Stadyum ve maç hazırlığı

Maçın oynanacağı stadyumla ilgili soru üzerine Buruk, "Bu saatten sonra bunu konuşacak durumda değiliz. Yarın bu statta oynayacağız. İki takım buna olarak hazır. Psikolojik ve fiziksel anlamda hazırız" dedi.

Maçın seyri ve kadro değerlendirmesi

Okan Buruk, iki takımın da yarı finallerde Süper Kupa’yı ne kadar istediğini gösterdiğini belirterek, "Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor, berabere kalmak için, zevksiz bir futbol için sahaya çıkmıyor. Maç içerisinde sizin planlarınız dışında, oyuncuların da kaybetmemeye odaklandığı birçok maç gördük. Yarın bu anlamda iki takım da oyuna odaklanacak, kazanamaya odaklanacak. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Yarı finale baktığımızda yarınki seyir zevkinin daha yüksek olacağını bekliyorum" dedi.

Takımın oyuncu durumu hakkında Buruk, "Yarın maça başlayacağımız, devam edeceğimiz önemli oyuncularımız var. Bu dönemler eksiklerimiz, Afrika Kupası’nda Osimhen ve Jakobs var. Onun dışında Singo olmayacak. Diğer oyuncularımız derbiyi oynamak için hazırlar" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Buruk transferlerle ilgili, "Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da burada sözleşmeyle ilgili daha kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Bu oyuncuları, Şampiyonlar Ligi’nde oynatamayacağımız için biraz daha istediğimiz oyuncular için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Doğru zamanda doğru oyuncuları takımımıza getireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Devamlı oyuncu izliyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, futboldan sorumlu Abdullah Kavukcu bu anlamda önemli çalışma içerisinde. En kısa zamanda istediğimiz oyuncuları kadromuza katacağız. Bu konuda kimsenin soru işareti olmasın," dedi.

Derbi fikri

Son olarak Buruk, "Derbileri seven ve derbilerde iyi oynayan bir takıma sahibim. Planlarımız var. Planlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Bunu da oynayacak iyi oyuncu grubuna sahibim. Odaklandığımız, daha fazla önemsediğimiz maçlar da oluyor. Planlarımızı yapıyoruz ama oyuncu kalitemiz, profilimiz bu derbileri oynamaya çok müsait. İyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE OYNAYACAKLARI...

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE OYNAYACAKLARI MAÇIN ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAĞINI SÖYLEDİ.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE OYNAYACAKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Çok Çekişmeli Geçecek
2
Tedesco: 'Fenerbahçe Süper Kupa Finali İçin Sabırsızlanıyoruz'
3
Mauro Icardi: Turkcell Süper Kupa'da kazanmak için her şeyi yapacağız
4
Nelson Semedo: Süper Kupa zaferi sezon için moral olur
5
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
6
Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Kupa Finali Öncesi Son Antrenmanı Tamamladı
7
Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi | Antalya Hazırlık Maçı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları