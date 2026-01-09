Okan Buruk: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Çok Çekişmeli Geçecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacakları Galatasaray-Fenerbahçe maçının çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Basın toplantısında mesajlar

Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen ortak basın toplantısında, Fenerbahçe ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirtti. "Bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamamıştık. Gerçekten şu anda bir arada olduğumuz için Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim," dedi.

Buruk, maçın sadece saha içi bir final olmadığını vurgulayarak, "Sadece bir final oynamıyoruz. Bu sene sahadaki rekabetin çok yüksek olduğu ama dışarıdaki dostluk, birliktelikle vereceğimiz mesajların önemli olduğu bir yoldan geçiyoruz. Dışarıdaki insanların tepkilerine çok fazla yol açmadan bu rekabetin saha içinde devam etmesi en büyük dileğim. Yarın da böyle bir maç olacak. İnşallah güzel bir maç olsun," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Yarı finallerde bunu gördük. İki finali hak eden takım karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan olan sadece kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Psikolojik anlamda avantaj olarak faydasını görüyorsunuz. Burada dostluk içerisinde Olimpiyat Stadyumu’nda güzel bir gece olsun. En büyük dileğim bu" şeklinde konuştu.

Stadyum ve maç hazırlığı

Maçın oynanacağı stadyumla ilgili soru üzerine Buruk, "Bu saatten sonra bunu konuşacak durumda değiliz. Yarın bu statta oynayacağız. İki takım buna olarak hazır. Psikolojik ve fiziksel anlamda hazırız" dedi.

Maçın seyri ve kadro değerlendirmesi

Okan Buruk, iki takımın da yarı finallerde Süper Kupa’yı ne kadar istediğini gösterdiğini belirterek, "Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor, berabere kalmak için, zevksiz bir futbol için sahaya çıkmıyor. Maç içerisinde sizin planlarınız dışında, oyuncuların da kaybetmemeye odaklandığı birçok maç gördük. Yarın bu anlamda iki takım da oyuna odaklanacak, kazanamaya odaklanacak. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Yarı finale baktığımızda yarınki seyir zevkinin daha yüksek olacağını bekliyorum" dedi.

Takımın oyuncu durumu hakkında Buruk, "Yarın maça başlayacağımız, devam edeceğimiz önemli oyuncularımız var. Bu dönemler eksiklerimiz, Afrika Kupası’nda Osimhen ve Jakobs var. Onun dışında Singo olmayacak. Diğer oyuncularımız derbiyi oynamak için hazırlar" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Buruk transferlerle ilgili, "Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da burada sözleşmeyle ilgili daha kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Bu oyuncuları, Şampiyonlar Ligi’nde oynatamayacağımız için biraz daha istediğimiz oyuncular için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Doğru zamanda doğru oyuncuları takımımıza getireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Devamlı oyuncu izliyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, futboldan sorumlu Abdullah Kavukcu bu anlamda önemli çalışma içerisinde. En kısa zamanda istediğimiz oyuncuları kadromuza katacağız. Bu konuda kimsenin soru işareti olmasın," dedi.

Derbi fikri

Son olarak Buruk, "Derbileri seven ve derbilerde iyi oynayan bir takıma sahibim. Planlarımız var. Planlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Bunu da oynayacak iyi oyuncu grubuna sahibim. Odaklandığımız, daha fazla önemsediğimiz maçlar da oluyor. Planlarımızı yapıyoruz ama oyuncu kalitemiz, profilimiz bu derbileri oynamaya çok müsait. İyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

