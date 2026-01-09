Tedesco: 'Fenerbahçe Süper Kupa Finali İçin Sabırsızlanıyoruz'

Domenico Tedesco: Süper Kupa finali öncesi son açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Takımda enerji ve sakatlıktan dönen oyuncular

Tedesco, takımda olumlu bir hava olduğunu vurgulayarak, "Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum. Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Geri kalanlara gün gün bakacağız" dedi.

Yeni transferlerle ilgili bilgi veren Tedesco, "Yeni transferimiz Guendouzi takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mert de takımımıza katıldı. O da kaleci grubuyla ilk çalışmasını dün yaptı, bugün ikinci antrenmanını yapacak" ifadelerini kullandı.

Stadyum eleştirilerine soğukkanlı yanıt

Olimpiyat Stadı ile ilgili eleştirilere değinen İtalyan teknik adam, bu konuda fazla vakit harcamadığını söyleyerek, "Bu durumu umursamıyorum. Önemli olan değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmak. Finale nasıl bir takımla çıkıp, nasıl etki edebileceğiniz önemli. Geri kalan konular benim için önemli değil" şeklinde konuştu.

Guendouzi hakkında değerlendirme

Matteo Guendouzi'nin sahadaki süresiyle ilgili Tedesco, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Yarın kaç dakika oynayacağı net değil. Bu kararı kendisi ile konuşarak vereceğiz. O hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe’yi seçti. Buraya 35 yaşında gelmedi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Kulüp olarak çok iyi bir iş çıkarttık. Nasıl olacağını göreceğiz, tek isteğimiz onun burada keyif alması" diye konuştu.

Tedesco ayrıca, yeni transfer Anthony Musaba'nın Samsunspor karşısında 11'de başladığını hatırlattı.

Derbi heyecanı ve taraftara mesaj

Yarınki finalin duygu ve rekabet boyutuna değinen Tedesco, "Bu sezon ilk karşılaştığımız maça bakacak olursanız; bence çok iyi bir maç oldu. İki takım da kaliteli takımlar. Futbolda bu rekabet önemlidir. Duygular çok önemlidir, aynı zamanda saygı da çok önemli. Ben de kısa sürede onlara karşı 2. derbiyi oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Stadyuma gelecek taraftarlara seslenen Tedesco, "Stadyuma geldikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlar futboldaki en önemli şey. Maçın keyfini çıkarsınlar. Umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner. Benim onlara vereceğim mesaj maçtan keyif almaları" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, iki takımın teknik direktörleri ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.

