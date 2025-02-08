Halkbank, Kuşgöz İzmir'i Deplasmanda Devirdi: 3-0

Halkbank, Kuşgöz İzmir'i Konuk Etti

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde, Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında üstün bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Deplasmandaki Başarı

Halkbank, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürürken, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ise zor günler geçiriyor. Takımın performansı, taraftarlarını üzüntüye boğdu.

Voleybolseverler, bu önemli karşılaşmada Halkbank'ın üstün oyununu ve stratejik hamlelerini ilgiyle takip etti. Bu sonuç, ligdeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Halkbank, Akkuş Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Halkbank'ın oyuncusu Lagumdzija (7), rakipleriyle mücadele etti.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Halkbank, Akkuş Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Halkbank'ın oyuncusu Lagumdzija (7), rakipleriyle mücadele etti.