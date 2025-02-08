DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.447.842,59 -0,13%

Halkbank, Kuşgöz İzmir'i Deplasmanda Devirdi: 3-0

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:36
Halkbank, Kuşgöz İzmir'i Deplasmanda Devirdi: 3-0

Halkbank, Kuşgöz İzmir'i Konuk Etti

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde, Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında üstün bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Deplasmandaki Başarı

Halkbank, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürürken, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ise zor günler geçiriyor. Takımın performansı, taraftarlarını üzüntüye boğdu.

Voleybolseverler, bu önemli karşılaşmada Halkbank'ın üstün oyununu ve stratejik hamlelerini ilgiyle takip etti. Bu sonuç, ligdeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile...

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Halkbank, Akkuş Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Halkbank'ın oyuncusu Lagumdzija (7), rakipleriyle mücadele etti.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile...

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile Halkbank, Akkuş Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Halkbank'ın oyuncusu Lagumdzija (7), rakipleriyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank, Kuşgöz İzmir'i Deplasmanda Devirdi: 3-0
2
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile Anlaştı: 15 Milyon Lira Bonservis
3
Rize Belediyespor, Güneysuspor'u 44-35 Yenerek 16. Haftayı Galip Kapadı
4
Arkas Spor, On Hotels Alanya Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti
5
Çaykur Rizespor, Genç Kaleci Efe Doğan'ı Kadrosuna Kattı
6
Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı 3-0 ile Geçti
7
Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç İle Sözleşme İmzaladı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!