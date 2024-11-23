Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti

Halkbank, İstanbul Gençlikspor'u Rahat Geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, Halkbank ve İstanbul Gençlikspor arasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Deplasmanda oynayan Halkbank, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuç, Halkbank'ın ligdeki iddiasını artırırken, İstanbul Gençlikspor için zorlu bir dönem yarattı. Takım, gelecek haftalarda toparlanma çabaları içerisine girecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.