Halkbank Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Halkbank Voleybol Takımı Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Önemli Antrenman Detayları

Başantrenör Radostin Stoychev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve sporcular servis, manşet, smaç, sıçrama ve blok üzerine yoğun çalışmalara katıldı.

Savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden antrenman, oynanan maçla sona erdi. Halkbank, yarın TSİ 12:00'de gerçekleştireceği son antrenmanın ardından, maç saatini (TSİ 21:00) beklemeye başlayacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Radostin Stoychev'in yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Radostin Stoychev'in yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da yapıldı.