Halkbank Voleybol Takımı, Kupa Voley'de İkinci Üst Üste Şampiyonluğu Hedefliyor

Halkbank Voleybol Takımı, Kupa Voley'de Ünvanını Koruyacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde şampiyon olmuş olarak, ünvanını korumak için mücadele edecek. Finale çıkmak için yarın İstanbul Gençlikspor ile karşılaşacak olan Halkbank, daha önce bu kupayı tam 9 kez kazanma başarısı göstermiştir.

Tecrübeli Oyunculardan Açıklamalar

Takımın deneyimli libero oyuncusu Volkan Döne, "Halkbank olarak kupayı 10. kez kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçından hemen önce geldik ve fazla çalışma fırsatımız olmadı. Ancak, önce yarı finali, ardından da finali geçerek şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

Halkbank'ın pasörü Caner Çiçekoğlu ise Rize'nin kendi memleketi olduğunu belirterek, "Sporda hedef kupadır. Türkiye'nin en önemli ikinci kupasını müzemize götürmek istiyoruz. Mutlu bir yorgunluk yaşıyoruz. Kupa şampiyonu ünvanımızı koruma arzumuz var. Öncelikle finali hedefliyoruz, ardından da kupayı kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.