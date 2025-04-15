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Hamza Yerlikaya, 'Asrın Güreşçisi'ni Rol Model Alıyor

17 yaşındaki Hamza Yerlikaya, 'Asrın Güreşçisi' Hamza Yerlikaya'dan ilham alarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:09
Hamza Yerlikaya, 'Asrın Güreşçisi'ni Rol Model Alıyor

Ağrılı Hamza Yerlikaya, Güreş Alanında İddialı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki milli güreşçi Hamza Yerlikaya, ismini taşıdığı ünlü 'Asrın Güreşçisi' unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı örnek alarak uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Uzun Yolda Başarılar

Hamza, 6 yıl önce okullarda yapılan yetenek taramasında keşfedilmiş ve o zamandan bu yana Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi'nde eski milli sporcular Adem Şahna ve Murat Bayram ile antrenman yaparak yeteneklerini geliştirdi.

Son olarak, 4-8 Nisan tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları 17 Yaş Altı Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda birinci olma başarısını gösterdi ve milli takıma seçildi.

Kendine Güvenen Genç Sporcu

AA muhabirine konuşan Hamza, güreş sayesinde hayatının birçok alanında önemli değişim yaşadığını belirtti. Yıllar içinde katıldığı birçok şampiyonadan dereceler aldığını ifade eden Hamza, "Kütahya'da 17 yaş altı müsabakalarda Türkiye birincisi oldum ve milli takıma seçildim. Adaşım Hamza Yerlikaya gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Hamza, yılın 12 ayı boyunca antrenman yaptıklarını ve hançten en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşı’nı okumak ve Türk bayrağıyla minderde tur atmak olduğunu belirtti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya (sol 2), adaşı olan "Asrın...

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya (sol 2), adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor. Okullarda 6 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilen ve Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi'nde eski milli sporcular ve güreş antrenörleri Adem Şahna (solda) ile Murat Bayram'ın (sağda) yetiştirdiği 17 yaşındaki Hamza, yurt içinde katıldığı birçok şampiyonada dereceler elde etti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya (sol 2), adaşı olan "Asrın...

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya (sol 2), adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor. Okullarda 6 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilen ve Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi'nde eski milli sporcular ve güreş antrenörleri Adem Şahna (solda) ile Murat Bayram'ın (sağda) yetiştirdiği 17 yaşındaki Hamza, yurt içinde katıldığı birçok şampiyonada dereceler elde etti.

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