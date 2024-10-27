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Harun Algül Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli halterci Harun Algül, Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya ile başarıya ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:54
Harun Algül Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Harun Algül'den Altın Madalya

Polonya'nın Varşova şehrinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden milli halterci Harun Algül, erkekler 55 kiloda büyük bir başarı elde etti.

Koparmada Kayıt Altına Aldı

Turnuvanın akşam seansında podyuma çıkan Harun, koparmada 106 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı. Ancak, silkmede 122 ve 123 kilogramlık kaldırış denemelerinde başarılı olamayarak, şampiyonayı tek madalya ile tamamladı.

Milli Takımın Genel Performansı

Bu organizasyonda milli sporcular, toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak büyük bir başarı sergiledi.

Devam Eden Mücadeleler

Şampiyona, 23 yaş altı kadınlar 55 kilo mücadeleleriyle devam edecek.

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