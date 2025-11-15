Harun Demir: Bahis Soruşturmasının Başlangıcı Zonguldakspor

Harun Demir, bahis soruşturmasının Zonguldakspor'un şikayetiyle başladığını, 9 futbolcunun 2020'de bahis oynadığını ve bunun şike olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:48
Demir: Soruşturma 28 Nisan 2024'te Ankaraspor - Nazilli maçı sonrası başladı

TCH Group Zonguldakspor yetkilisi Harun Demir, kulübün 9 futbolcusunun bahis oynadığının ortaya çıkmasının ardından düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın kulübün şikayetiyle başladığını açıkladı.

Demir, soruşturmanın 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor karşılaşmasının ardından, Zonguldakspor'un Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine başlatıldığını ve dosyanın daha sonra İstanbul'a taşındığını belirterek, 'Bugünkü gelinen durumun başlangıcı Zonguldakspor'dur' dedi.

Kulüp yetkilisi, kendilerine gelen bilgide 9 futbolcunun hangi maçlara bahis oynadığının bildirildiğini ve bu bahislerin 2020 yılına ait olduğunu ifade etti.

Olayın 'şike' değil, 'bahis' olduğunu vurgulayan Demir, 'Bahisle şike aynı şey değil. Bahis eğlencesine, para kazanmasına yönelik yapılan bir şans oyunudur. Şans oyunu da devlet tarafından izinli bir müessesedir. Fakat profesyonel bir futbolcunun oynaması yasaktır' şeklinde konuştu.

İlgili kuralı da hatırlatan Demir, '57. maddede açık açık belirtiyor. Bizim futbolcularla yaptığımız sözleşmede de özellikle maddede diyor ki, 57. maddede geçtiği gibi herhangi bir bahis oynadığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedilir ve sezonluk ücretin tamamı da iade edilir' ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak aceleci karar almadıklarını belirten Demir, 'Biz hemen gaza gelip seyirci baskısıyla sözleşmeleri feshedebilirdik ama biz soğukkanlılığımızı koruyarak federasyondan bekledik, yazılarımız geldi, gerekli savunmaları avukatlarımız yaptı' dedi.

Futbolcuların ceza almasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Demir, en büyük tesellilerinin oyuncuların şike yapmamış olması olduğunu belirterek, 'Oyuncularımız illaki ceza alacak. Bu federasyonun talimatlarında illaki belirtilmiş. Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz. Kendi maçlarına hiç oynamamışlar' diye konuştu.

Demir, gelecekte oyuncu tercihlerinde daha hassas davranacaklarını ve oyunculara destek olacaklarını söyleyerek, 'Oyuncularımın kendi maçlarına oynamadıklarından dolayı, onlara destek olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok ama gelecek olan cezalara göre de reaksiyonumuzu vereceğiz' diyerek sözlerini noktaladı.

