Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından İstifa Etti

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından Ayrıldı

Hasan Arat, siyah-beyazlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Veda Mesajında Duygularını Paylaştı

Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına hitaben yazdığı veda mesajında Arat, "Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz." diyerek, görev süresince yaşadığı destek için teşekkür etti. 3 Aralık 2023'te göreve geldiğini hatırlatan Arat, "Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi." dedi.

Taraftarlara Seslendi

Arat, mesajında genç Beşiktaşlılara da özel bir vurgu yaptı: "En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum." Ayrıca, taraftarların kulüp için taşıdığı değerin önemini vurgulayarak, "Taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir." ifadelerini kullandı.

Gelecek Mesajı

Son olarak Arat, Atatürk'ün mirasına sahip çıkılması gerektiğini belirtti ve "Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim." dedi. Arat, Beşiktaş’a olan bağlılığını da ifade ederek, "Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.