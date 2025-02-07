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Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Çankırı'da Başladı

Savate tutkunları, 22 ilden 361 sporcunun katıldığı Türkiye Savate Şampiyonası'nda buluştu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:32
Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Çankırı'da Başladı

Türkiye Savate Şampiyonası Çankırı'da Başladı

Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası, Çankırı'da bulunan Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenmeye başladı. Açılış seremonisi, saygı duruşuyla süslenirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı da coşkuyla okundu.

Önemli Katılım ve Açıklamalar

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, milli takım seçmeleri niteliğinde olan bu organizasyona 22 ilden 361 sporcu ve 110 hakemin katıldığını duyurdu. Kibaroğlu, "Çankırı'dan savate sporu doğdu, tüm Türkiye'ye yayılacak ve bir güneş gibi doğacak. Milli takımları oluşturup şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da savate sporunun dünya genelinde hızla yayılan bir branş olduğunu ve Türkiye'de son yıllarda büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Organizasyondaki müsabakalar 9 Şubat tarihinde sona erecek.

Not: Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesindeki savate, kickboks ile boks karışımı bir spor dalıdır ve tekme ile ayakların kullanılmasını içerir.

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