Hasan Engin Tuncer Yeniden Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı

Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Hasan Engin Tuncer ile Şahap Gürsoy arasında geçen seçimde, Tuncer yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim Sonuçları

284 delegenin oy kullandığı genel kurulda, Hasan Engin Tuncer 150 oy alırken, rakibi Şahap Gürsoy 132 oy aldı. Ayrıca 2 oy geçersiz sayıldı.

Tuncer’in Açıklamaları

Seçim sonuçlarının ardından camiaya seslenen Tuncer, genel kurulun sorunsuz geçtiğini belirtti. Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm delegelere çok teşekkür ediyorum. Aradaki farkı biraz az gördüm. Yapılan hizmetlere göre daha fazla fark bekliyordum. Hayırlısı olsun, buna da şükür. Demek ki ilgi bekleyen Anadolu ve kulüplerimiz var. Onlara da gereken neyse yapacağız. Kalplerini kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah bu camiaya ve spora yakışır şeyleri yapmayı Allah bize nasip etsin. Hep birlikte güzel işler yapalım. Eksiklerimiz varsa giderelim. Daha da düzelterek devam edeceğiz. İnşallah hepimize faydası olacak güzel işler yapacağız."

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Engin Tuncer'in yönetim kurulu asil üyeleri ise şu şekilde belirlendi:

Mihrimah Nil Ayan

Sena İpşirli

Ozan Kaynarca

Tolga Erem

Cenk Uğurses

Halit İpek

Volkan Çapur

Fikret Yıldız

Serra Yedikardeş

Neslihan Up

Türkiye Binicilik Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa yeniden Hasan Engin Tuncer getirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa yeniden Hasan Engin Tuncer getirildi.