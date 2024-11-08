Hasan Engin Tuncer Yeniden Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı

Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı
Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Hasan Engin Tuncer ile Şahap Gürsoy arasında geçen seçimde, Tuncer yeniden başkanlığa seçildi.
Seçim Sonuçları
284 delegenin oy kullandığı genel kurulda, Hasan Engin Tuncer 150 oy alırken, rakibi Şahap Gürsoy 132 oy aldı. Ayrıca 2 oy geçersiz sayıldı.
Tuncer’in Açıklamaları
Seçim sonuçlarının ardından camiaya seslenen Tuncer, genel kurulun sorunsuz geçtiğini belirtti. Tuncer, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm delegelere çok teşekkür ediyorum. Aradaki farkı biraz az gördüm. Yapılan hizmetlere göre daha fazla fark bekliyordum. Hayırlısı olsun, buna da şükür. Demek ki ilgi bekleyen Anadolu ve kulüplerimiz var. Onlara da gereken neyse yapacağız. Kalplerini kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah bu camiaya ve spora yakışır şeyleri yapmayı Allah bize nasip etsin. Hep birlikte güzel işler yapalım. Eksiklerimiz varsa giderelim. Daha da düzelterek devam edeceğiz. İnşallah hepimize faydası olacak güzel işler yapacağız."
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Hasan Engin Tuncer'in yönetim kurulu asil üyeleri ise şu şekilde belirlendi:
- Mihrimah Nil Ayan
- Sena İpşirli
- Ozan Kaynarca
- Tolga Erem
- Cenk Uğurses
- Halit İpek
- Volkan Çapur
- Fikret Yıldız
- Serra Yedikardeş
- Neslihan Up
Türkiye Binicilik Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa yeniden Hasan Engin Tuncer getirildi.
Türkiye Binicilik Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa yeniden Hasan Engin Tuncer getirildi.