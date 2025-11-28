Hasan Kalın Mihalgazi Gençlik Merkezi'nde Gençlerle Buluştu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip gençlik faaliyetlerini inceledi, gençlerle top oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:36
Ziyaret ve İnceleme

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Mihalgazi Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen gençlik faaliyetlerini yerinde inceledi.

İl Müdürü Kalın, merkezdeki çalışmaları gözlemleyip yetkililerden bilgi aldı ve faaliyetlerin gençlere sunduğu imkanları değerlendirdi.

Ziyaret sırasında Kalın, merkezdeki gençlerle bir araya gelerek onlarla top oynadı ve çalışmalara dair gençlerle sohbet etti.

Programın sonunda ekip ve gençlerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret kayıt altına alındı.

