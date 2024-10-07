DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 -0,01%
ALTIN
2.927,32 -0,26%
BITCOIN
2.151.771,65 -0,38%

Hasan Öztürk, Türkiye Gelişen Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hasan Öztürk, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:39
Hasan Öztürk, Türkiye Gelişen Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hasan Öztürk Tekrar Başkan

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Öztürk, 2. Olağan Genel Kurul'da yeniden seçildi. Seçim, Ankara'da Altınel Otel'de düzenlendi.

Seçim Süreci

Olağan seçimli genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Hasan Öztürk ve Muhammed Mücahid Delioğlu yarıştı. Divan başkanlığını Mustafa Gür üstlendi. Genel kurul öncesinde yönetim kurulunun geçmiş faaliyetleri ve mali raporları onaylandı.

Federasyonun 112 kayıtlı delegesinden 98'i oy kullandı. Geçerli oyların %51'ini alarak başkanlık koltuğunu koruyan Öztürk, diğer aday Delioğlu'na karşı zaferini ilan etti.

Yeni Yönetim Kurulu

Hasan Öztürk'ün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Mustafa Doğan, Süleyman Basa, Ömer Faruk Özkan, Yılmaz Çakmak, Murat Ateş, Hasan Sabit Alta, Furkan Göltaş, Ali Uçar, Kerem Barkul ve Muhammet Emin Can.

Sporculara Rehberlik Mesajı

Hasan Öztürk, federasyonun özel statüde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Sporcularımıza rehberlik ediyoruz. Kulüplerimizle birlikte ‘biz’ anlayışıyla yola devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, federasyonun ayrılması gereken branşlara dikkat çekti.

Öztürk, "Bazı branşları bir çocuk gibi büyütüyoruz. Ayrılma zamanının geldiği branşlar var" diyerek, ragbi ve hava sporlarının ayrılmasına verdiği örnekle geliştirme planlarını açıkladı. Katılımcılara şükranlarını sundu.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Kurulu İleriki Bir Tarihe Ertelendi
2
Ampute Milli Takımı Kırşehir'de Gösteri Maçı Düzenledi
3
Samet Özaslan 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nin Şampiyonu Oldu
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu Heyecanı
5
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı
6
Kazakistan'da Türk Dünyası Spor Bakanları Bir Araya Geldi
7
Hasan Öztürk, Türkiye Gelişen Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz