Hasan Öztürk, Türkiye Gelişen Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hasan Öztürk Tekrar Başkan

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığı'na Hasan Öztürk, 2. Olağan Genel Kurul'da yeniden seçildi. Seçim, Ankara'da Altınel Otel'de düzenlendi.

Seçim Süreci

Olağan seçimli genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Hasan Öztürk ve Muhammed Mücahid Delioğlu yarıştı. Divan başkanlığını Mustafa Gür üstlendi. Genel kurul öncesinde yönetim kurulunun geçmiş faaliyetleri ve mali raporları onaylandı.

Federasyonun 112 kayıtlı delegesinden 98'i oy kullandı. Geçerli oyların %51'ini alarak başkanlık koltuğunu koruyan Öztürk, diğer aday Delioğlu'na karşı zaferini ilan etti.

Yeni Yönetim Kurulu

Hasan Öztürk'ün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Mustafa Doğan, Süleyman Basa, Ömer Faruk Özkan, Yılmaz Çakmak, Murat Ateş, Hasan Sabit Alta, Furkan Göltaş, Ali Uçar, Kerem Barkul ve Muhammet Emin Can.

Sporculara Rehberlik Mesajı

Hasan Öztürk, federasyonun özel statüde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Sporcularımıza rehberlik ediyoruz. Kulüplerimizle birlikte ‘biz’ anlayışıyla yola devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, federasyonun ayrılması gereken branşlara dikkat çekti.

Öztürk, "Bazı branşları bir çocuk gibi büyütüyoruz. Ayrılma zamanının geldiği branşlar var" diyerek, ragbi ve hava sporlarının ayrılmasına verdiği örnekle geliştirme planlarını açıkladı. Katılımcılara şükranlarını sundu.