Hasan Yıldız'dan Mutlu Haber: Muaythaiye Yoğun İlgi

Muaythaiye İlgi Artıyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, muaythai sporuna gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Şampiyona Başarıyla Gerçekleşti

Antalya Spor Salonu'nda, eski Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna adına düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldız, sporcuların beş gün boyunca ringde mücadele ettiğini belirtti. Dereceye giren sporculara madalyalarının verildiğini açıkladı.

Yıldız, "Burada birinci olan sporcular, 22-31 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Elit büyükler kategorisinde ilk dörde girecek sporcular, Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nde yarışacakler. Ligde şampiyon olanlar, Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılabilecek." diyerek başarı yolunda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Destekler İçin Teşekkür

Muaythai sporuna olan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldız, Türkiye'de muaythai sporunun popülaritesinin zirveye ulaştığını vurguladı.

Yıldız ayrıca, "Faaliyetlerimizdeki akış, sistem, program ve organizasyon kalitesi uluslararası düzeyde. Dünya Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonunun prensipleri doğrultusunda sosyal proje, ödül gecesi, çevre politikası gibi global projelerle muaythaiyi yayma politikamız sürüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, eski Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna adına Antalya Spor Salonu'nda organize edilen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, eski Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna adına Antalya Spor Salonu'nda organize edilen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nı değerlendirdi.