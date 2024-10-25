Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Muaythai Federasyonu, 5. olağan genel kurulunu Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirdi.

Tek Aday Olarak Seçildi

Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Hasan Yıldız, 141 oyun tamamını alarak yine güven tazeledi.

Yeni Yönetim Kurulu

Yıldız'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Korkmaz Atalay, Hasan Siret Albayrak, İbrahim Somtaş, Atakan İli, Hamit Durmaz, Hulusi Elmas, Fatih Şahiner, Aşkın Dinçer, Birol Topuz ve Çağan Atakan Arslan yer aldı.

Divan Yönetimi

Divan başkanlığını Seyfettin Şahan üstlendi. Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Gelecek Dönem Vizyonu

Yıldız, başkanlık görevine başlamasından bu yana yapılan çalışmalar ve elde edilen başarıları ifade ederken, "Dünya Muaythai Federasyonu ile Avrupa federasyonlarındaki liderliğimiz bize sorumluluk yüklüyor. Türk sporuna yön verme bilincindeyiz," şeklinde konuştu.

Gelecek dönem için de hedeflerini paylaşan Yıldız, "Bölgesel şampiyonaları düzenlemeye devam edeceğiz. Muaythai ve Türk sporunu uluslararası platformda yaygınlaştıracağız. Avrupa Elitler Ligi'nin kurucu ülkesi olmaya hazırlanıyoruz. Kamp merkezi projelerimiz de var," dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu başkanlığına yeniden Hasan Yıldız seçildi. Yıldız, Federasyonun 5. olağan genel kurulunda konuşma yaptı.

Türkiye Muaythai Federasyonu başkanlığına yeniden Hasan Yıldız seçildi. Yıldız, Federasyonun 5. olağan genel kurulunda konuşma yaptı.