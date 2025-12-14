Hasketbol SK'de 32 oyuncu 15 maçta forma giydi

Kayseri Büyük Erkekler Ligi sezonunu altyapı ağırlıklı kadro tamamladı

Final maçları ile tamamlanan Kayseri Basketbol Büyük Erkekler Ligi sezonunda, Hasketbol Spor Kulübü toplam 15 maçta sahaya çıktı ve bu süreçte tam 32 farklı oyuncu forma giydi.

Kulüp bünyesinde U18 Erkekler, Ümit Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinden oyunculara şans verildi. Tüm bu oyuncular süre alarak istatistik üretti ve takımın sezon boyunca rotasyonunda yer aldı.

Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Tüm alt yapı takımlarında sahaya çıkmamız bizim için önemli bir avantaj. Bu sezon Büyük Erkekler Ligi’nde oynanan 15 maçta 32 farklı oyuncumuz forma giydi. Takımımızda forma şansı bulan, süre alan, centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum.'

Sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen isimler: Gökhan Başbuğu ve Hasan Aksoyak.

Sezon boyunca forma giyen 32 oyuncu: Coşkun Arslan, Kadir Macit, Gökhan Başbuğu, Yiğithan Dizibüyük, Bekirhan Dizibüyük, Kemal Altıntop, Saruhan Bozkurt, Tuna Batır, Yahya Kanay, Enes Arık, Kayra Emir Ekiz, Ahmet Çağlı Büyükkeçeci, Osman Tokluman, Ömer Faruk Çetinkara, Burak Sertkaya, Mert Bozkurt, Berkay Tosun, Duran Şahin, Mahmut Yiğit, Siraç Bekler, Ertuğrul Güney, Samet Kalaycı, Y. Seyhan Çetiner, Ali Osman Erdoğan, Efekan Ablak, Berat Doğan, Kaan Serkan Arıkan, Salih Mersin Cengiz, Kerem Şenyüz, Efe Kural, Doruk Güleç, Hasan Aksoyak.

