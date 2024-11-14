Hatay'da Depremzede Çocuklar İçin Okçuluk Kursu Başladı

Depremzede Çocuklar İçin Okçuluk Kursu

Hatay'ın Payas ilçesinde, 8-15 yaş arasındaki 20 öğrenci için okçuluk kursu açıldı. Bu kursla birlikte çocuklar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alabilme umuduyla yay çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan olumsuz etkilerden uzaklaşmak ve çocukları spora yönlendirmek amacıyla Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen bu kurs, hem eğitici hem de rehabilite edici bir faaliyet olarak önem taşıyor.

Kurs Detayları ve Eğitim Süreci

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait alanda gerçekleşen kurs, haftanın 5 günü devam etmekte ve 20 depremzede çocuğa kapılarını açıyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Hatay temsilcisi Murat Işıldak, çocukları yarışmalara hazırlayarak milli sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Işıldak, “Bundan sonraki yarışmalarda derece almayı planlıyoruz çünkü çocuklarımız iyi düzeyde. Bu şekilde devam ederlerse şampiyonalarda dereceye girme ihtimalleri çok yüksek.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Hedefleri Büyüyor

15 yaşındaki Rabia Nur Abik, okçuluk kursuna severek katıldığını ve ata sporunu yaptıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Abik, "Hem depremi unutmak hem de hobi olarak kurslara katılıyorum. Hedefim inşallah Türkiye'de şampiyon olmak. Hayallerim büyük." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.