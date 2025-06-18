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Hatay Sörf Merkezi Sporcu Yetiştirecek

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sörf merkezi, sporcu yetiştirerek Hatay'ın sporuna önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:37
Hatay Sörf Merkezi Sporcu Yetiştirecek

Hatay'da Inşa Edilen Sörf Merkezi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımına başlanan Hatay Sörf Merkezi, yıl içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. Merkezde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecek.

Valilik Tarafından Destekleniyor

Valilik tarafından 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrasında başlatılan inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kurtderesi Mahallesi'nde yer alan merkez, aynı anda 70 kişiye eğitim verebilecek kapasiteye sahip.

Vali Mustafa Masatlı, merkezin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sporcuların başarılarını kutlayarak hediyeler takdim eden Masatlı, sörf sporcularını denizde Türk bayrağı açarken izledi ve Hatay'a böyle bir merkez kazandırmanın mutluluğunu dile getirdi.

Hatay Sörf Merkezi'nin Geleceği

Masatlı, geçmişte enkaz ve yıkım konularının konuşulduğunu, artık ise yapım, ihya, inşa ve imar konularına odaklandıklarını aktardı. “Hatay’ı her yönüyle ayağa kaldırana kadar sahada olacağız,” diyen Masatlı, sörf merkezinin Hatay'ın sporuna büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Genç Sporculara Destek

Vali Masatlı, Hatay Sörf Merkezi'nin geçici alanında geçen yıl 1053 çocuk ve gence ücretsiz dalga sörfü eğitimi verildiğini söyledi. 18 öğrencinin sörf lisansı aldığını ve geçen yılki Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda başarılar elde ettiklerini belirtti. Ayrıca, bu yıl Samandağlı 2 gencin milli takıma seçilerek Portekiz’de gerçekleştirecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği müjdesini verdi.

Merkezin tamamlandığında sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda bir psikososyal destek merkezi de olacağını vurgulayan Masatlı, “Eğitim aldıkları süre içinde çocuklarımız ve gençlerimiz sörf liderleri olacaklar. Sörf turizminden elde edilecek kazançlarla Hatay'ın ekonomisi de fayda sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf Merkezi'nde teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecek.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde inşa edilen ve yıl içerisinde hizmete girmesi planlanan Hatay Sörf Merkezi'nde teoriğin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecek.

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