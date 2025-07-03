Hatayspor'un Erzurum'daki Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig'e yeni katılan Hatayspor, 2025-2026 sezonu için hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmeye devam ediyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını yoğun bir tempoda gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yaklaşık 1 saat 35 dakika süren antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve dar alan çalışması yaptı. Günde çift idman yaparak tempolarını artıran bordo-beyazlı ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği saha antrenmanıyla günü tamamlayacak.

Hatayspor'un yeni sezon öncesi bu sıkı çalışmaları, takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.