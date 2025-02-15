Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazır!
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten gelen bilgilere göre, Hatay ekibi, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi. Dar alan çalışması ile zenginleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Ancak, Hatayspor'da Lamine Diack ve Kerim Alıcı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.
Hatayspor ile Alanyaspor, yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Murat Şahin (sol 3) oyuncularına taktik verdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Murat Şahin (sol 3) oyuncularına taktik verdi.