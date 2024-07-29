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Hatayspor Altyapısına Yatırım Yapacak

Hatayspor, gençliğe ve altyapıya destek vereceğini açıkladı. Kulüp sözcüsü Ahmet Atıç, bu alanda önemli projeler geliştireceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:06
Hatayspor Altyapısına Yatırım Yapacak

Hatayspor Altyapıya Odaklanıyor

Atakaş Hatayspor'un kulüp sözcüsü Ahmet Atıç, genç sporcu yetiştirmeye yönelik önemli hamleler yapacaklarını duyurdu.

Altyapıya Destek Vurgusu

Atıç, "Ciddi anlamda altyapıya destek vereceğiz. Özellikle futbol okullarıyla, akademi liglerinde yapılacak çalışmalarla..." diyerek hedeflerini açıkladı.

Kamp Döneminde Verimli Çalışmalar

AA muhabirine konuşan Atıç, Hatayspor'un Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti. Sakatlık ve moral sorunlarının bulunmadığını vurgulayan Atıç, "Takım ruhu çok iyi. Önümüzdeki süreçte Hatay halkına sevinci daha fazla yaşatmak adına mücadele ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Başarı İçin Birlikte Çalışacaklar

Takımın kadrosunun daha oturmuş bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Atıç, "Görev dağılımını düzgün bir şekilde yaparak takıma en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi. Takımın teknik direktörü Özhan Pulat ile birlikte gelişen ivmenin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Hatayspor'un Gelecek Hedefleri

Hatay'ın ve Hatayspor'un başarısı için attıkları adımları vurgulayan Atıç, "Mersin ve Hatay halkı kulübümüze sahip çıkacak. Hatayspor'u bu ligin markalaşmış kulübü haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlere Yatırım Yapacaklar

Gençlerin sporla buluşturulması gerektiğini ifade eden Atıç, "Sportif başarı sadece ligde aldığınız puanlar değil, aynı zamanda topluma katkıda bulunmaktır." diyerek altyapı çalışmalarının önemine dikkat çekti.

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