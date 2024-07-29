Hatayspor Altyapısına Yatırım Yapacak

Hatayspor Altyapıya Odaklanıyor
Atakaş Hatayspor'un kulüp sözcüsü Ahmet Atıç, genç sporcu yetiştirmeye yönelik önemli hamleler yapacaklarını duyurdu.
Altyapıya Destek Vurgusu
Atıç, "Ciddi anlamda altyapıya destek vereceğiz. Özellikle futbol okullarıyla, akademi liglerinde yapılacak çalışmalarla..." diyerek hedeflerini açıkladı.
Kamp Döneminde Verimli Çalışmalar
AA muhabirine konuşan Atıç, Hatayspor'un Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde verimli bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti. Sakatlık ve moral sorunlarının bulunmadığını vurgulayan Atıç, "Takım ruhu çok iyi. Önümüzdeki süreçte Hatay halkına sevinci daha fazla yaşatmak adına mücadele ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
Başarı İçin Birlikte Çalışacaklar
Takımın kadrosunun daha oturmuş bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Atıç, "Görev dağılımını düzgün bir şekilde yaparak takıma en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi. Takımın teknik direktörü Özhan Pulat ile birlikte gelişen ivmenin devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Hatayspor'un Gelecek Hedefleri
Hatay'ın ve Hatayspor'un başarısı için attıkları adımları vurgulayan Atıç, "Mersin ve Hatay halkı kulübümüze sahip çıkacak. Hatayspor'u bu ligin markalaşmış kulübü haline getireceğiz." şeklinde konuştu.
Gençlere Yatırım Yapacaklar
Gençlerin sporla buluşturulması gerektiğini ifade eden Atıç, "Sportif başarı sadece ligde aldığınız puanlar değil, aynı zamanda topluma katkıda bulunmaktır." diyerek altyapı çalışmalarının önemine dikkat çekti.