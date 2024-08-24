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Hatayspor Antalyaspor Maçına Hazır

Hatayspor, Antalyaspor maçı için son antrenmanını tamamladı. Maç yarın akşam saat 21.45'te oynanacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 17:24
Hatayspor Antalyaspor Maçına Hazır

Hatayspor, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşmak üzere son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekibin Erdemli ilçesine bağlı bir sahada, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saatlik bir antrenman yaptığı kaydedildi. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

İdmanın içeriği hakkında bilgi veren kaynaklar, futbolcuların 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptığını aktardı.

Maç Bilgileri

Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, yarın akşam saat 21.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda başlayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli ilçesindeki sahada tamamladı. Antrenmana futbolculardan Hodzic de (önde) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Erdemli ilçesindeki sahada tamamladı. Antrenmana futbolculardan Hodzic de (önde) katıldı.

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