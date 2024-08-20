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Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarına Erdemli'de başladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:03
Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Hatayspor'dan Antalyaspor Maçına Hazırlık

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalar Erdemli'de Gerçekleşiyor

Bordo-beyazlı ekibin yaptığı açıklamaya göre, Hatay temsilcisi hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştiriyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda takımın kondisyon ve strateji üzerinde durduğu belirtildi.

İdman Detayları

İdmanı, önceki maçta 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak düzenlenen idman toplamda 1 saat 20 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı.

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