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Hatayspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Takım, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde çalıştı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:00
Hatayspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda mücadele edeceği Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, takım antrenmanlarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Hatayspor, basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışmalarıyla formda kalmaya çalıştı. Antrenmanın toplam süresi 1 saat 45 dakika olarak belirlendi.

Karşılaşma Tarihi

Hatayspor, Beşiktaş ile 25 Nisan Cuma günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Takım, bu kritik maça odaklanarak hazırlanıyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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