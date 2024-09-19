Hatayspor, Bodrum FK ile Mücadeleye Hazır

Hatayspor, Bodrum FK ile Karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç, Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı ise hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Hatayspor'un Performansı

Şu ana kadar ligde çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayan Hatayspor, bu sezon rakip kalelere 4 gol atarken, kendi kalesinde ise 9 gol gördü. Bordo-beyazlı ekip, ligde 3 puanla 16. sırada bulunan rakibi Bodrum FK karşısında galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Antrenman ile Hazırlıklar Tamamlandı

Hatayspor, Mersin Stadı'ndaki antrenmanla birlikte bodrum FK maçı için son hazırlıklarını tamamladı. Ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.