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Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, 20 Eylül'de Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detaylarıyla ilgili bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:21
Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cuma günü Mersin'de Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenman toplamda 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda, Alanyaspor maçında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular kondisyona yönelik koşu çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise dar alan oyunu üzerinde çalıştılar. Yarınki Antrenman

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam edecek.

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