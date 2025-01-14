Hatayspor'da Teknik Direktör Arayışı Hız Kazandı

FIFA'nın transfer yasağı koyduğu Hatayspor, teknik direktör arayışını hızlandırdı. Başkan Hikmet Çinçin, yeni hocanın Galatasaray maçına yetişeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:10
Hatayspor'da Teknik Direktör Arayışı Hız Kazandı

FIFA'nın transfer yasağı Hatayspor'u zorluyor

Atakaş Hatayspor, FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı ve bu pozisyon için yeni bir arayış içine girdi.

Takım, ligde oynadığı 18 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 6 beraberlik alarak, topladığı 9 puanla 18. sırada yer almakta. Çalımbay sonrası, takım son 2 maçını sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde geçti.

Başkan Çinçin: "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içinde sonuçlanacak"

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, yaptığı açıklamada, zor bir süreçte görevi devraldığını belirtirken, FIFA'nın borçlar nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getirdiğini hatırlattı. Çinçin, "Bu kötü durumda mücadeleye devam edeceğiz. Elimizdeki sporcularla yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Teknik direktör arayışlarını hızlandırdıklarını belirten Çinçin, "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içerisinde son bulacak. Muhtemelen Galatasaray maçından önce hocamızı tespit edip sahaya süreceğiz. Birden fazla isim var ama henüz kesinleşmiş biri yok" şeklinde konuştu.

Çinçin ayrıca, ligdeki son maça kadar onurlu bir mücadele vereceklerini ve gelecek sezon için planlamalara başladıklarını da sözlerine ekledi. Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza...

FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını hızlandırdı. Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etmesinin ardından 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hikmet Çinçin (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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