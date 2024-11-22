Hatayspor, Deplasman Galibiyeti İçin Konyaspor'a Gidiyor

Hatayspor, Deplasman Galibiyeti Özlemini Konyaspor ile Sona Erdirecek

Trendyol Süper Lig'de deplasman galibiyeti bulunmayan Hatayspor, bu özlemi TÜMOSAN Konyaspor karşısında dindirmek istiyor. Son deplasman galibiyetini geçen sezon 27 Ocak'ta alan bordo-beyazlı ekip, ligin 13. haftasında Konyaspor'dan 3 puan hedefliyor.

Galibiyet Hasreti Uzun Süredir Devam Ediyor

Hatayspor, geçen sezonun 23. haftasında Adana Demirspor'a karşı 1-0 galip gelerek kazandığı maçtan sonra deplasmandaki galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu sezon 11 müsabakaya çıktıkları ligde, 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ettiler. Takım, Galatasaray'a 2-1, Onvo Antalyaspor'a ve Net Global Sivasspor'a 3-2, Eyüpspor'a ise 2-0 kaybetti. Sadece Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldılar.

Uzun Süren Galibiyet Hasreti Nihayet Sona Erdi

Bordo-beyazlı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında, 9 Kasım'da Mersin'de Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek 167 gün süren galibiyet hasretini sonlandırdı. Önceki galibiyetlerini ise geçen sezonun 38. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

Kritik Maçta 3 Puan İçin Umutlu

Hatayspor’un Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin takıma büyük moral verdiğini ifade etti. Mıstıkoğlu, teknik ekip ve futbolcuların Hatay'da bir araya gelmesinin motivasyon sağladığını düşündüğünü belirtti.

Mıstıkoğlu, Konyaspor maçını “kritik bir viraj” olarak tanımlayarak, iç saha maçlarını Mersin'de oynamalarına rağmen galip gelmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Konyaspor karşısında takımından umutlu olduğunu belirten Mıstıkoğlu, “Takımımız şu an gayet iyi durumda, futbolcularımızın morali çok yüksek. İnşallah Konya'dan 3 puanla döneceğiz.” açıklamasını yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon 27 Ocak'ta alan Atakaş Hatayspor, 13. haftada konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon 27 Ocak'ta alan Atakaş Hatayspor, 13. haftada konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.