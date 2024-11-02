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Hatayspor Eyüpspor Maçına Çıkıyor

Hatayspor, Eyüpspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren ekip galibiyet peşinde.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:48
Hatayspor Eyüpspor Maçına Çıkıyor

Hatayspor, Eyüpspor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Bu önemli karşılaşmayı deneyimli hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 3 puan toplayabilen Hatayspor, 18. sırada yer alıyor.

Hatayspor'un Performansı

Bu sezon yaptığı 9 maçta rakip kalelere 7 gol atmayı başaran Hatayspor, kalesinde ise 15 gol gördü. Takım, Eyüpspor karşısında galip gelerek kötü gidişata son vermek istiyor.

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