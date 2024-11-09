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Hatayspor, Gaziantep FK'yi 2-1 Geride Bıraktı: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:02
Hatayspor, Gaziantep FK'yi 2-1 Geride Bıraktı: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor Farkı Açtı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. İlk yarıda ev sahibi ekip, 2-1'lik üstünlük elde etti.

İlk Yarı Öne Çıkan Anlar

Maçın 9. dakikasında Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada, Aboubakar'la buluşan top arka direkte Rivas'a indi. Rivas'ın asist ettiği Rui Pedro'nun şutu ise direğin üstünden auta gitti.

Hatayspor, 12. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Rui Pedro'nun kafa golüyle öne geçti: 1-0.

16. dakikada Cengiz Demir'in sol kanattan gönderdiği ortada Aboubakar'ın kafa vuruşu kaleci Dioudis'te kaldı.

35. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Fernandes'in arka direğe yaptığı ortada Bamgboye, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

40. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaleye vuruşu, kaleci Erce Kardeşler tarafından kornere çelindi.

İlk yarının sonlarına doğru, 45+2. dakikada Gaziantep FK, Maxim'in pasıyla Sorescu'nun yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Funsho Bamgboye'nin (7) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Funsho Bamgboye'nin (7) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

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