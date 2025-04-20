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Hatayspor, Gelecek Sezon İçin Altyapı Yatırımlarıyla Başarıyı Hedefliyor

Altyapı oyuncularına forma şansı tanıyan Hatayspor, gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de güçlü bir takım kurmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:15
Hatayspor, Gelecek Sezon İçin Altyapı Yatırımlarıyla Başarıyı Hedefliyor

Hatayspor, Gelecek Sezon İçin Altyapı Yatırımlarıyla Başarıyı Hedefliyor

Trendyol Süper Lig'de kalma umutları azalan Atakaş Hatayspor, gelecek sezonda altyapı oyuncularına forma şansı vererek geleceğe yönelik planlamalarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada yer alan Hatay ekibi, son 4 lig maçında puan çıkaramayarak Süper Lig'den düşme tehlikesini iyice artırdı.

Gelecek Sezon İçin Hedefler Belirleniyor

Mevcut sezonun son altı maçında altyapı oyuncularına sıkça yer vermeyi planlayan Hatayspor, mevcut kadrosunun büyük bölümünü koruyarak Trendyol 1. Lig'de güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Kulüp basın sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen takımlarının sezon boyunca zorlu bir mücadele verdiğini belirtti. Hanoğlu, "Artık ligin sonu yaklaştı ve matematiksel olarak düşmemiz neredeyse kesinleşti. Gelecek yılın planlamasını yapıyoruz. Altyapıdan oyuncularımıza mutlaka şans vererek maçlarımızı değerlendireceğiz," açıklamasında bulundu.

Taktiksel Değişim ve Gelecek Planları

Transfer tahtalarının kapalı olması nedeniyle altyapıya daha fazla önem verdiklerini ifade eden Hanoğlu, "1. Lig'de yabancı oyuncu sayısının Süper Lig ile aynı olmadığı için, bu sayıyı da düşürmek zorundayız"

Hanoğlu, iyi oyuncuları saklayarak önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Teknik Direktörle Devam Kararı

Takım hakkında teknik direktör Murat Şahin'in görevine son verileceği iddialarını yalanlayan Hanoğlu, "Yönetim kurulunda böyle bir konuşma geçmedi, hocamızı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Son olarak, Hatayspor'un gelecek sezondan itibaren İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda seyircisiyle buluşacağını da duyurdu.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de kalan maçlarda altyapı oyuncularına forma şansı vererek...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de kalan maçlarda altyapı oyuncularına forma şansı vererek planlamasını yaptığı gelecek sezonda başarı hedefliyor. Kulüp basın sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, açıklamada bulundu.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de kalan maçlarda altyapı oyuncularına forma şansı vererek...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de kalan maçlarda altyapı oyuncularına forma şansı vererek planlamasını yaptığı gelecek sezonda başarı hedefliyor. Kulüp basın sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, açıklamada bulundu.

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