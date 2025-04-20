Hatayspor, Gelecek Sezon İçin Altyapı Yatırımlarıyla Başarıyı Hedefliyor

Trendyol Süper Lig'de kalma umutları azalan Atakaş Hatayspor, gelecek sezonda altyapı oyuncularına forma şansı vererek geleceğe yönelik planlamalarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada yer alan Hatay ekibi, son 4 lig maçında puan çıkaramayarak Süper Lig'den düşme tehlikesini iyice artırdı.

Gelecek Sezon İçin Hedefler Belirleniyor

Mevcut sezonun son altı maçında altyapı oyuncularına sıkça yer vermeyi planlayan Hatayspor, mevcut kadrosunun büyük bölümünü koruyarak Trendyol 1. Lig'de güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Kulüp basın sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen takımlarının sezon boyunca zorlu bir mücadele verdiğini belirtti. Hanoğlu, "Artık ligin sonu yaklaştı ve matematiksel olarak düşmemiz neredeyse kesinleşti. Gelecek yılın planlamasını yapıyoruz. Altyapıdan oyuncularımıza mutlaka şans vererek maçlarımızı değerlendireceğiz," açıklamasında bulundu.

Taktiksel Değişim ve Gelecek Planları