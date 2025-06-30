Hatayspor, Genç Yeteneklerle 1. Lig Hedefliyor

Hatayspor, Yeni Sezonda Genç Futbolcularına Güveniyor

Yeni sezon hazırlıklarına 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’daki kampla başlayacak olan bordo-beyazlı ekip, ikinci kamp dönemini ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirecek.

Trendyol Süper Lig'deki 5 sezonluk macerasına son veren Hatayspor, yeniden mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de, kiralık olarak dönen ve altyapıdan gelen genç futbolcularıyla başarı hedefliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası iç saha maçlarını Mersin'de oynayan takım, FIFA'nın belirlediği 2 dönemlik transfer yasağıyla istenen performansı sergileyemeyerek Süper Lig'e veda etti.

5 yıl aradan sonra 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamladığı Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Hatayspor, kadrosunun büyük bölümünü altyapıdan gelen gençler ve kiralıktan dönen oyuncularla oluşturacak.

Yerli Oyunculara Ağırlık Verilecek

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler sonrası zorlu bir süreç geçiren takımları toparlamaya çalıştıklarını belirtti. Hanoğlu, takımın yabancı oyuncu sayısında azaltmaya gideceklerini ifade ederek, "Şu anda 13 yabancı oyuncumuz var, bunlardan 5'inin gönderilmesi gerekiyor. İçinde Francisco Calvo'nun da bulunduğu oyuncularla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayıracağız." dedi.

Genç futbolcuların takıma katkı sağlamasını amaçladıklarını vurgulayan Hanoğlu, "Altyapıdan Yiğit Ali Buz, Deniz Aksoy ve Ersin Aydemir ile anlaşmalar imzaladık. Kiralıktan dönen Engin Can Aksoy, Oğuzhan Matur, Sarper Çağlar, Ünal Emre Durmuşhan ve Onur Arı da yeniden takımımıza kazandırıldı. Yeni sezon kampında ağabeyleriyle beraber olacaklar." şeklinde konuştu.

İç Saha Maçları İskenderun’da

Hanoğlu, İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'ndaki eksiklerin tamamlanmasının ardından, Hatayspor'un taraftarı önünde maç yapacağını belirtti. "Yeni sezonda iç saha maçlarımızı İskenderun'da oynayacağız; ancak bu süre biraz gecikebilir. Sezonun başına yetişemeyeceğiz. İlk 2-3 haftayı büyük ihtimalle şehir dışında geçireceğiz. Ancak sonraki süreci İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu’nda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hatay Stadyumu’nun da ihalesinin tamamlandığını ve onarım sürecinin 1-1.5 yıl arasında devam edeceğini belirten Hanoğlu, gelecekte Hatay Stadyumu'nun kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Son olarak, stadyum çalışmaları ve takıma destekleri için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'deki 5 sezonluk serüveni sona eren Hatayspor, yeniden mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de kiralıktan dönen ve altyapıdan takıma dahil edilen genç futbolcularla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'deki 5 sezonluk serüveni sona eren Hatayspor, yeniden mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de kiralıktan dönen ve altyapıdan takıma dahil edilen genç futbolcularla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.