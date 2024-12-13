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Hatayspor Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Göztepe maçı için hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor. Takım, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:41
Hatayspor Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Göztepe'nin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bordo-beyazlı kulübün açıklamasında, takımın Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 15 dakika süren bir idman gerçekleştirdiği bildirildi.

Futbolcuların, bu idman kapsamında taktik çalışmalara yoğunlaştığı belirtildi. Hatayspor, yarın Mersin Stadı'nda yapacağı antrenmanla 15 Aralık Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlıklarını tamamlayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Rui Pedro da katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Rui Pedro da katıldı.

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