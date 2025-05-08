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Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Erdemli'de sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:07
Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor'dan Maç Hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, deplasmanda Göztepe ile mücadele edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanlarda, takımlar dar alan ve taktik çalışmalara yoğunlaştı.

Maç Zamanı ve Yeri

Göztepe ile Hatayspor arasındaki mücadele, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Bu kritik maç, ligin kaderini etkilemesi beklenen önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi de katıldı.

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