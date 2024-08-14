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Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Kasımpaşa karşılaşması için antrenmanlarına devam etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:32
Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı. Antrenmanın başlangıcında futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Taktiksel Çalışmalar Devam Ediyor

Isınmanın ardından, Hatayspor takımı 5'e 2 pas çalışması yaparak pas organizasyonlarını geliştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı ve toplam 1 saat 45 dakika sürdü.

Sonuç

Hatayspor, Kasımpaşa karşısında galip gelmek için tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Fernandes (önde) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Fernandes (önde) katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Fernandes (önde) katıldı.

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