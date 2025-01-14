Hatayspor, Murat Şahin ile Anlaştı: Yeni Teknik Direktör Göreve Başlayacak

Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük için Murat Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:39
Hatayspor, Murat Şahin ile Anlaştı: Yeni Teknik Direktör Göreve Başlayacak

Hatayspor'un Yeni Teknik Direktörü Murat Şahin

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktör olarak Murat Şahin ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin ve Başkan Vekili Serdal Şahutoğlu, Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

1,5 Yıllık Sözleşme

Görüşme sonucunda, Şahin ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalanmış oldu. Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından son iki maçını sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde oynamıştı.

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