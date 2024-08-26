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Hatayspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hatayspor, Mersin'de Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:17
Hatayspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hatayspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile karşılaşmak üzere antrenmanlarına hızla devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, teknik heyetin planları doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Hatayspor'un kulüpten yaptığı açıklamaya göre, antrenman Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirildi. Toplamda 1 saat 20 dakika süren bu çalışma, takımın performansını artırmak amacıyla titizlikle planlandı.

Çalışmaların İçeriği

Antrenmanda, Antalyaspor ile oynanan son karşılaşmada 60 dakikadan fazla süre alan futbolcuların koşu çalışması yaptığı belirtilirken, diğer futbolcuların ise dar alan pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Takım, yaklaşan maç için hazır olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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