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Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Sivasspor karşılaşması için hazırlıklarını Macit Özcan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:16
Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Sivasspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlanıyor. Kulüpten edinilen bilgilere göre, antrenman Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenman, toplam 1 saat 15 dakika sürdü. Oyuncular, pas çalışmaları, top kapma teknikleri ve dar alan antrenmanları üzerinde yoğunlaştı.

Maç Bilgileri

Sivasspor ile Hatayspor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Takım, bu önemli karşılaşmaya herkesin desteğiyle en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

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